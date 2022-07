Decreto Aiuti, saltano i piani con la crisi di governo: le misure a rischio (Di sabato 23 luglio 2022) Gli italiani avranno un nuovo Decreto Aiuti dopo la caduta del governo e lo scioglimento delle Camere in Parlamento: ecco quali sono le misure che non ci saranno. La crisi di governo ha cambiato un po’ di cose non solo per quanto riguarda la precaria situazione politica. Ad essere a rischio sono anche tutte quelle misure previste dall’esecutivo Draghi e che potrebbero non vedere mai luce. Andiamo a vedere che cosa è stato confermato e cosa invece no. fonte foto: AdobeStockCiò che preme di più agli italiani è capire che cosa ne sarà delle promesse del governo Draghi e del Decreto Aiuti, conosciuto anche come “Decreto luglio” o “Aiuti bis”. La prima ... Leggi su chenews (Di sabato 23 luglio 2022) Gli italiani avranno un nuovodopo la caduta dele lo scioglimento delle Camere in Parlamento: ecco quali sono leche non ci saranno. Ladiha cambiato un po’ di cose non solo per quanto riguarda la precaria situazione politica. Ad essere asono anche tutte quellepreviste dall’esecutivo Draghi e che potrebbero non vedere mai luce. Andiamo a vedere che cosa è stato confermato e cosa invece no. fonte foto: AdobeStockCiò che preme di più agli italiani è capire che cosa ne sarà delle promesse delDraghi e del, conosciuto anche come “luglio” o “bis”. La prima ...

