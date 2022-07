Con l’auto a 300 km orari a Roma | l’amico filma e riprende quei terribili momenti | 22enne morto sul colpo

(Di sabato 23 luglio 2022) Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare di. La vittima, Orsus Brischetto, si è fattore da uno degli amici passeggeri sul mezzo proprio durante quella corsa ad altissima velocità che gli è costata la vita. La vittima, di etnia rom ma residente ad Aprilia, viaggiava a bordo di un’Audi R8. Orsus Brischettonell’incidente lungo il Grande Raccordo Anulare. I fatti risalgono alla notte tra lunedì 19 e martedì 20 giugno. Mattia Orsus Brischetto, di appena 22 anni, aveva deciso di lasciarsire a bordo del bolide da 570 cavalli. Sul mezzo anche un amico di vent’anni e una ragazza incinta. Orsus Brischettonell’incidente. Le immagini pochi istanti prima dello schianto I passeggeri restano feriti, il primo ricoverato in gravi condizioni, la donna fuori pericolo, ...

rusembitaly : ???? #QuestoGiornoNellaStoria ?? Il 20/07/1966 il Comitato Centrale del PCUS deliberò la costruzione della fabbrica… - fattoquotidiano : Milano, l’appello della mamma con figlio affetto da autismo: “Mi hanno rubato l’auto. Dentro c’è il quaderno col qu… - d_liduino : RT @FIMCislStampa: #16luglio su @Corriere ??da leggere dal Rapporto #FIM Cisl sulle crisi l’articolo di @rquerze ??“Effetto guerra e microchi… - ParliamoDiNews : Con l’auto a 300 km/h sul Gra si schianta e muore, video sui social: chi è la vittima dell’incidente -… - infoitinterno : Con l'auto a 300 km/h sul Gra si schianta e muore, video sui social -

Fanpage.it

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato e non si esclude cheavesse ingaggiato una garaun'altra vettura poi fuggita. Clicca qui per guardare il video pubblicato da Open.Hanno partecipato a una rissa tra bande fuori da un locale, culminatail tentativo di investire i rivaliun''aggressione a colpi di mazze anche di altre persone, estranee alla rivalità, nel gennaio scorso a Monza .questa accusa, quattro giovani residenti in provincia di Monza sono stati ... Con l'auto a 300 km/h sul Gra si schianta e muore, video sui social: chi è la vittima dell'incidente