Auto fuori strada, muore una donna di 37 anni nel Bolognese (Di sabato 23 luglio 2022) Una donna di 37 anni è morta in un incidente avvenuto verso mezzanotte in località Amola di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Era da sola alla guida di un'Auto che, per cause da accertare, ...

