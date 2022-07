ATP Gstaad 2022, Casper Ruud liquida Albert Ramos Viñolas e raggiunge Berrettini in finale (Di sabato 23 luglio 2022) La finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 Gstaad 2022 di tennis conosce i suoi due interpreti: all’EFG Swiss Open, sulla terra battuta outdoor elvetica, il norvegese Casper Ruud liquida lo spagnolo Albert Ramos Viñolas per 6-2 6-0 in 63 minuti e difenderà domani contro l’azzurro Matteo Berrettini il titolo conquistato nel 2021. Nel primo set il norvegese parte forte, vincendo dodici del primi sedici punti giocati e, centrando il break a quindici nel secondo gioco, vola sul 3-0 non pesante. Lo spagnolo resta in scia fino al 2-4, poi però nell’ottavo gioco Ruud dilaga ancora in risposta, andando a chiudere al terzo set point sul 6-2 in 36 minuti. La seconda partita vede ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) Ladel tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250di tennis conosce i suoi due interpreti: all’EFG Swiss Open, sulla terra battuta outdoor elvetica, il norvegeselo spagnoloper 6-2 6-0 in 63 minuti e difenderà domani contro l’azzurro Matteoil titolo conquistato nel 2021. Nel primo set il norvegese parte forte, vincendo dodici del primi sedici punti giocati e, centrando il break a quindici nel secondo gioco, vola sul 3-0 non pesante. Lo spagnolo resta in scia fino al 2-4, poi però nell’ottavo giocodilaga ancora in risposta, andando a chiudere al terzo set point sul 6-2 in 36 minuti. La seconda partita vede ...

