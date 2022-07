Atletica Mondiali Eugene 2022, Iapichino: “Sono dispiaciuta, questa gara mi farà crescere” (Di sabato 23 luglio 2022) “questa gara fa parte del mio percorso di crescita, mi servirà di lezione”. Così una delusa Larissa Iapichino ha commentato la sua gara ai Mondiali di Eugene 2022. L’azzurra non è riuscita ad conquistare il pass per la finale del salto in lungo per pochissimi centesimi, piazzandosi al quattordicesimo posto. “Sono dispiaciuta, sentivo di poter dare un contributo maggiore a questo Mondiale viste le mie condizioni e la stabilità tecnica e mentale che da tanto non ritrovavo – ha aggiunto -. La testa era qui in pedana. Ora vedo tutto nero ma non posso rimproverarmi nulla. Ho avuto un pizzico di sfortuna, in particolare nell’ultimo salto con il vento contrario”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) “fa parte del mio percorso di crescita, mi servirà di lezione”. Così una delusa Larissaha commentato la suaaidi. L’azzurra non è riuscita ad conquistare il pass per la finale del salto in lungo per pochissimi centesimi, piazzandosi al quattordicesimo posto. “, sentivo di poter dare un contributo maggiore a questo Mondiale viste le mie condizioni e la stabilità tecnica e mentale che da tanto non ritrovavo – ha aggiunto -. La testa era qui in pedana. Ora vedo tutto nero ma non posso rimproverarmi nulla. Ho avuto un pizzico di sfortuna, in particolare nell’ultimo salto con il vento contrario”. SportFace.

