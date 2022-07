Uomini e Donne | Litigano davanti a tutti e cancellano il video: fan preoccupati per Lei (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuova polemica che vede coinvolti due ex protagonisti del noto dating show Uomini e Donne: lei costretta ad eliminare tutto dai social Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Manca sempre meno alla nuova edizione di Uomini e Donne ma i vecchi protagonisti continuano a far discutere. Al centro dell’attenzione sono finiti ancora una volta l’ex tronista Luca Salatino e la sua scelta Soraia. Dopo un periodo di lontananza, che ha fatto scattare l’allarme tra i loro fan, i due si sono rivisti ed hanno pubblicato una serie di stories su Instagram. Tra queste anche un video del tronista che riprende in modo molto duro la fidanzata colpevole secondo lui di masticare male la gomma. Un momento che ha subito infiammato i social e che spinto la stessa Soraia ad ... Leggi su specialmag (Di venerdì 22 luglio 2022) Nuova polemica che vede coinvolti due ex protagonisti del noto dating show: lei costretta ad eliminare tutto dai social Lo studio di(screenshot Witty)Manca sempre meno alla nuova edizione dima i vecchi protagonisti continuano a far discutere. Al centro dell’attenzione sono finiti ancora una volta l’ex tronista Luca Salatino e la sua scelta Soraia. Dopo un periodo di lontananza, che ha fatto scattare l’allarme tra i loro fan, i due si sono rivisti ed hanno pubblicato una serie di stories su Instagram. Tra queste anche undel tronista che riprende in modo molto duro la fidanzata colpevole secondo lui di masticare male la gomma. Un momento che ha subito infiammato i social e che spinto la stessa Soraia ad ...

