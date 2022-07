(Di venerdì 22 luglio 2022) Con la sua penna ha sempre raccontato storie e romanzi che hannola storia della letteratura italiana contemporanea. Manon si è mai tirato indietro quando gli è stato chiesto di dare un suo giudizio, una sua visione, sullo stato di salute del nostro Paese. A livello sociale, economico e anche politico. E oggi lo scrittore ha un parere molto severo nei confronti di quegli attori della politica nostrana che hanno prima provocato la crisi die poi hanno affossato l’esecutivo prima della fine della legislatura e del completamento di provvedimenti necessari (per esempio quelli legati al PNRR).e il suo durissimo giudizio sulla fine delIntervistato dal quotidiano La Repubblica,...

misiagentiles : RT @neXtquotidiano: “Un miserabile calcolo partitico”, Antonio #Scurati contro chi ha fatto cadere il governo - papa_cannolo : RT @neXtquotidiano: “Un miserabile calcolo partitico”, Antonio #Scurati contro chi ha fatto cadere il governo - neXtquotidiano : “Un miserabile calcolo partitico”, Antonio #Scurati contro chi ha fatto cadere il governo - franco_ndi : @La_manina__ Complici saranno stati quelli che hanno sfiduciato il governo per miserabile calcolo elettorale. - rizza_francesco : 'Abbiamo assistito a una ricerca del tornaconto personale, a un calcolo partitico miserabile a discapito dell'inter… -

la Repubblica

Il figlio del secolo ha vinto nel 2019 il Premio Strega, non ha dubbi: "Abbiamo assistito a una ricerca del tornaconto personale, a unpartiticoa discapito dell'interesse generale.Negli occhi chiarissimi c'era già la sapienza del, quando s'ingegnava per dominare i suoi ...vanno coltivati con sapienza e coraggio affinché continuino a trasformare il nostro, ... Antonio Scurati: "Traditi governo e Paese per dei meschini calcoli di partito” Conte «terrorizzato», Patuanelli «confuso», Taverna «agguerrita». Giornata che ricorda un clima di sostanziale allegria/incoscienza con cui i senatori grillini spingono il governo nel pozzo.