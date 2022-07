Traffico Roma del 22-07-2022 ore 13:30 (Di venerdì 22 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati è ancora code seppur brevi sulla via Aurelia per un incidente avvenuto poco dopo il raccordo anulare direzione centro un altro incidente invece è vero sulla A1 La Roma Napoli e provoca code tra Valmontone San Cesareo nelle due direzioni nel pomeriggio dalle 16 alle 18 è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rendimenti e momentanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti intanto l’ondata di caldo Secondo le previsioni per oggi porterà le temperature oltre i 40 gradi mi ricordo che la temperatura interna di un veicolo parcheggiato al sole può superare di 15 gradi la temperatura esterna arrivando fino a sfiorare i 60 gradi e quindi importante e ricordare di non restare mai nel c’era nessuno in particolare gli anziani bambini e animali in macchina ad aspettare neanche per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati è ancora code seppur brevi sulla via Aurelia per un incidente avvenuto poco dopo il raccordo anulare direzione centro un altro incidente invece è vero sulla A1 LaNapoli e provoca code tra Valmontone San Cesareo nelle due direzioni nel pomeriggio dalle 16 alle 18 è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rendimenti e momentanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti intanto l’ondata di caldo Secondo le previsioni per oggi porterà le temperature oltre i 40 gradi mi ricordo che la temperatura interna di un veicolo parcheggiato al sole può superare di 15 gradi la temperatura esterna arrivando fino a sfiorare i 60 gradi e quindi importante e ricordare di non restare mai nel c’era nessuno in particolare gli anziani bambini e animali in macchina ad aspettare neanche per ...

LuceverdeRoma : [AGG] ??? #Roma #veicoloinfiamme - SS1 Aurelia ? Veicolo rimosso e traffico tornato regolare #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità traffico congestionato sulla via Aurelia, tra Massimina e via di Acquafredda - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Cornelia, tra via di Boccea e via Gattinara - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Marmorata, tra il lungotevere Testaccio-Ponte Sublicio e piazzale Ostiense-Porta San Paolo - LuceverdeRoma : ?? #Treni linea FL1, Roma-Fiumicino Aeroporto > Aeroporto ??Traffico fortemente rallentato tra Ponte Galeria e Roma… -