Tour de France 2022, Christophe Laporte: "Fatico ancora a crederci, ho seguito l'istinto e ce l'ho fatta!" C'era attesa per una volata in occasione dell'odierna frazione del Tour de France 2022, la diciannovesima, ma alla fine con un allungo decisivo è Christophe Laporte a tagliare da solo il traguardo davanti a tutti in quel di Cahors: il corridore Francese porta così un'altra vittoria per la Jumbo-Visma. Si tratta del primo successo per un Francese in questa edizione della Grande Boucle, arrivato tardi per certi versi ma legittima, in ogni caso, il grande lavoro del team olandese: la strategia si è rivelata vincente, con Laporte che è partito all'attacco negli ultimi 800 metri non lasciando scampo agli avversari. Di seguito, il commento di Christophe Laporte ai microfoni ufficiali del

