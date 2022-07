Simeone-Napoli: firma nell’aria, ma c’è ancora un aspetto da definire (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovanni Simeone sembra essere il prossimo colpo in entrata del Napoli, che lavora per portarlo in casa azzurra al posto di Andrea Petagna, sempre più vicino al Monza. Le trattative con il Cholito sono ormai agli ultimi atti, essendo il calciatore convinto, fin da subito, a volere il club partenopeo e la Champions League che ha da offrire. FOTO: Getty Images, Simeone Nonostante il pressing del Siviglia, infatti, Simeone ha subito risposto positivamente alla chiamata del Napoli e del ds Cristiano Giuntoli, che lo seguiva già da mesi. Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport, il Napoli ha trovato l’accordo con l’entourage del calciatore e manca l’intesa definitiva con il Verona. Per quanto riguarda le cifre per portare il Cholito in maglia ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Giovannisembra essere il prossimo colpo in entrata del, che lavora per portarlo in casa azzurra al posto di Andrea Petagna, sempre più vicino al Monza. Le trattative con il Cholito sono ormai agli ultimi atti, essendo il calciatore convinto, fin da subito, a volere il club partenopeo e la Champions League che ha da offrire. FOTO: Getty Images,Nonostante il pressing del Siviglia, infatti,ha subito risposto positivamente alla chiamata dele del ds Cristiano Giuntoli, che lo seguiva già da mesi. Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport, ilha trovato l’accordo con l’entourage del calciatore e manca l’intesa definitiva con il Verona. Per quanto riguarda le cifre per portare il Cholito in maglia ...

tvdellosport : SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA: ANNUNCI VICINI Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Peta… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per la difesa si pensa ad #Acerbi: c'è già l'ok del giocatore. I dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - Monsieur_Mehdi : RT @CorSport: #Simeone, accordo con il #Napoli: ora #Petagna al #Monza ?? - infoitsport : Simeone al Napoli, affare fatto: sarà il bomber di scorta di Spalletti -