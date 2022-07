Serianni | lunedì 25 luglio la camera ardente all’Università La Sapienza

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – Laper l’illustre linguista Luca, morto ieri all’età di 74 anni, verrà allestitaLadi Roma. Lo comunica lo stesso Ateneo sul suo sito. “Lasaluta Luca25dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Aula I della Facoltà di Lettere e filosofia”, scrive infatti l’Università capitolina. Il docente era stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Ostia, dove viveva. Ricoverato in coma si è spento ieri all’ospedale San Camillo di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Non ce l'ha fatta, il professore Luca. Si è spento ieri, dopo il terribile incidente di cui è rimasto vittima ad Ostia,scorso, investito sulle strisce. I medici del San Camillo, dove è stato trasportato d'urgenza, avevano ...Luca, linguista ed ex docente dell'Università La Sapienza, è ricoverato in gravi condizioni , dopo essere stato investitomattina a Ostia.è stato centrato da una auto mentre ...