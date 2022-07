“Quando abbiamo visto Diana”. Scoperte choc dopo la morte della bimba di 16 mesi lasciata sola (Di venerdì 22 luglio 2022) Bambina di 16 mesi morta in casa, la scoperta choc. Un caso di cronaca nera che ha lasciato senza parole. Il drammatico epilogo di una bimba lasciata sola in casa in una culla da campeggio e poi il nome di Alessia Pifferi, madre della vittima sulle cui spalle grava il peso dell’accusa di omicidio volontario. Scoperta choc dopo la morte di Diana. “Sapevo che poteva morire”, sarebbero state queste le parole della madre riferite dalla stessa alla polizia durante il ritrovamento. Alessia Pifferi, 37 anni e madre della piccola Diana, dopo aver cambiato il pannolino alla figlia e lasciato il biberon pieno vicino alla culla, ha poi deciso di abbandonarla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Bambina di 16morta in casa, la scoperta. Un caso di cronaca nera che ha lasciato senza parole. Il drammatico epilogo di unain casa in una culla da campeggio e poi il nome di Alessia Pifferi, madrevittima sulle cui spalle grava il peso dell’accusa di omicidio volontario. Scopertaladi. “Sapevo che poteva morire”, sarebbero state queste le parolemadre riferite dalla stessa alla polizia durante il ritrovamento. Alessia Pifferi, 37 anni e madrepiccolaaver cambiato il pannolino alla figlia e lasciato il biberon pieno vicino alla culla, ha poi deciso di abbandonarla ...

