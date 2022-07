Prodotti agroalimentari ‘trasparenti’ | protocollo con Consumatori e organizzazioni agricole toscane

(Di venerdì 22 luglio 2022) Sapere provenienza, valori nutraceutici deiche mangiamo e come si collocano nella piramide alimentare toscana. È l’obiettivo delle azioni di informazione e sensibilizzazione messe in piedi grazie all’intesa tra la Regione Toscana e le associazioni deie leprofessionali dell’agricoltura come Confcooperative, Lega Coop, Cia, Coldiretti, Confagricoltura. Promosso dalla vicepresidente Stefania Saccardi e dall’assessora alla tutela deie degli utenti Alessandra Nardini, ilrilancia il rapporto di collaborazione tra associazioni deidell’agricoltura per condividere iniziative di comunicazione che facciano capire ai cittadini e ai ...

LabQuasiora : Il laboratorio QUASIORA si occupa di ideazione e messa a punto di metodologie di ricerca innovative miranti alla qu… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #GiuntadellaSettimana #RegioneLombardia ha approvato 390.000 euro per la promozione e la valorizzazione del #territorio r… - Pablit0rm : @Hernandesimo @Maldi___ Lazio …. Prodotti agroalimentari - marcocarestia : RT @Ansa_TerraGusto: Secondo il Rapporto 2021 sul commercio estero dei prodotti #agroalimentari, gli scambi con l’estero segnano un doppio… - Ansa_TerraGusto : Secondo il Rapporto 2021 sul commercio estero dei prodotti #agroalimentari, gli scambi con l’estero segnano un dopp… -

Regione Puglia

Molti elementi stanno mettendo in difficoltà le aziende, impegnate a garantire comunque isulle tavole degli italiani. Per far fronte a questa situazione nasce il progetto ......vengono assolutamente ostacolate o impedite le esportazionie di fertilizzanti dall'Ucraina e dalla Russia per i paesi terzi. E' previsto che le transazioni relative a questi... La nuova mappa dei sapori pugliesi: l'Atlante dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di Puglia - La nuova mappa dei sapori pugliesi: l'Atlante dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di Puglia - Filiere Agroalimentari A Terracina torna Mangiare con Gusto, manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico del Lazio ...Il Presidente accoglie le dimissioni di Draghi e scioglie le Camere: «Niente pause, mi auguro che da tutti vi sia un contributo costruttivo nell’interesse del Paese» a partire da inflazione, Pnrr e Co ...