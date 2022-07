Omicidio del piccolo Evan: madre e compagno condannati all'ergastolo (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo l'accusa sarebbero state le botte dei due a uccidere il bimbo morto a Modica il 17 luglio 2020. Aveva appena 21 mesi Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 luglio 2022) Secondo l'accusa sarebbero state le botte dei due a uccidere il bimbo morto a Modica il 17 luglio 2020. Aveva appena 21 mesi

alessioviola : L’omicidio del Conte @borisooc @erpescerosso - fede_gonzato : RT @TommasoCanetta: Il #Draghicidio è stato omicidio per omissione o omicidio (involontario?) del consenziente? Per rivivere, tentando di c… - ilgiornale : 'Persona pericolosa e senza scrupoli'. 'Pericolo di fuga e reiterazione'. Il pm che si occupa della morte della pic… - FabioCamillacci : #Giallo d' #estate su #cusano #Italia #tv il #canale 264 del #digitaleterrestre. Tutti i martedi alle ore 21 sulla… - TommasoCanetta : Il #Draghicidio è stato omicidio per omissione o omicidio (involontario?) del consenziente? Per rivivere, tentando… -