Nessun pericolo per l’uscita degli iPhone 14 in grandi numeri, ancora un nuovo fornitore (Di venerdì 22 luglio 2022) Apple sta pensando proprio a tutto per l’uscita degli iPhone 14: per evitare di subire problemi di fornitura in vista del via alla commercializzazione dei prossimi melafonini, ha pensato bene di aumentare il numero di partner validi per la sua catena di approvvigionamento. Il noto analista Kuo in queste ore, attraverso il suo profilo Twitter, ha chiarito la natura di un nuovo accordo appena siglato tra il colosso di Cupertino con l’azienda SG Micro cinese e questo aspetto non è per nulla da sottovalutare. Alcune componenti di SG Micro hanno appena superato la certificazione di qualità per i modelli iPhone 14 di fascia alta, dunque per gli esemplari Pro e Pro Max. Ciò significa che proprio la società cinese potrà fornire unità hardware preziose per i dispositivi top di gamma assoluti di questo 2022. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Apple sta pensando proprio a tutto per14: per evitare di subire problemi di fornitura in vista del via alla commercializzazione dei prossimi melafonini, ha pensato bene di aumentare il numero di partner validi per la sua catena di approvvigionamento. Il noto analista Kuo in queste ore, attraverso il suo profilo Twitter, ha chiarito la natura di unaccordo appena siglato tra il colosso di Cupertino con l’azienda SG Micro cinese e questo aspetto non è per nulla da sottovalutare. Alcune componenti di SG Micro hanno appena superato la certificazione di qualità per i modelli14 di fascia alta, dunque per gli esemplari Pro e Pro Max. Ciò significa che proprio la società cinese potrà fornire unità hardware preziose per i dispositivi top di gamma assoluti di questo 2022. ...

wordweb81 : Nessun pericolo per l'uscita degli iPhone 14 in grandi numeri, ancora un nuovo fornitore - Pox_News_Italy : @alessioviola Salvini, con le sue simpatie ortodosse, è un pericolo per i Cattolici italiani perbene. Vuole cedere… - UmbertoDebiasi : RT @Jenny84598745: Anche quando non sono intelligenti? ..nessun pericolo che lo siano !! - MarioItaliano18 : RT @Jenny84598745: Anche quando non sono intelligenti? ..nessun pericolo che lo siano !! - paolocosmico1 : @BBCNews E quindi? Leggendo la notizia non è successo praticamente niente, nessun danno, nessun pericolo, coda dovr… -