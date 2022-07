Lite per posto auto, sorella vittima: “In video gravi violenze” (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarano (Na) – Sebbene “appannate” per garantire la privacy, sono di una ferocia inaudita le immagini dell’aggressione subìta lo scorso ottobre da una 34enne picchiata selvaggiamente e poi accoltellata, per quattro volte, al culmine di una Lite scoppiata per un parcheggio a Marano, in provincia di Napoli. A dare sfogo a quelle violenze fu un’intera famiglia, composta da tre persone, che vennero arrestate. Ora il tribunale, a distanza di 9 mesi ha condannato gli imputati per quei tragici fatti a pene ritenute troppi lievi dalla vittima e da sua sorella: 7 anni di reclusione per il padre (un 40enne), 6 per la madre (una 38enne) e 3 per il figlio 17enne della coppia, secondo quanto rende noto il comunicato, colui che è stato ritenuto colpevole di avere sferrato i fendenti. “Per un tentato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarano (Na) – Sebbene “appannate” per garantire la privacy, sono di una ferocia inaudita le immagini dell’aggressione subìta lo scorso ottobre da una 34enne picchiata selvaggiamente e poi accoltellata, per quattro volte, al culmine di unascoppiata per un parcheggio a Marano, in provincia di Napoli. A dare sfogo a quellefu un’intera famiglia, composta da tre persone, che vennero arrestate. Ora il tribunale, a distanza di 9 mesi ha condannato gli imputati per quei tragici fatti a pene ritenute troppi lievi dallae da sua: 7 anni di reclusione per il padre (un 40enne), 6 per la madre (una 38enne) e 3 per il figlio 17enne della coppia, secondo quanto rende noto il comunicato, colui che è stato ritenuto colpevole di avere sferrato i fendenti. “Per un tentato ...

