Leonardo di Caprio a bocca aperta davanti ai capolavori di Donatello a Firenze (Di venerdì 22 luglio 2022) Ancora una settimana per visitare la grande esposizione a Palazzo Strozzi su Donatello. Pubblico record a Firenze per la grande mostra “Donatello, il Rinascimento“, che chiuderà i battenti il prossimo 31 luglio. I visitatori sono già stati oltre 135.000, confermandosi come l’evento culturale italiano di maggior successo a livello nazionale e internazionale del 2022. Leonardo Di Caprio a bocca aperta davanti ai capolavori di Donatello Tra i visitatori degli ultimi giorni, anche la star di Hollywood Leonardo Di Caprio che trovandosi a Firenze con la famiglia ha fatto tappa a Palazzo Strozzi per visitare questa eccezionale esposizione. A guidare lui e la sua famiglia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Ancora una settimana per visitare la grande esposizione a Palazzo Strozzi su. Pubblico record aper la grande mostra “, il Rinascimento“, che chiuderà i battenti il prossimo 31 luglio. I visitatori sono già stati oltre 135.000, confermandosi come l’evento culturale italiano di maggior successo a livello nazionale e internazionale del 2022.DiaidiTra i visitatori degli ultimi giorni, anche la star di HollywoodDiche trovandosi acon la famiglia ha fatto tappa a Palazzo Strozzi per visitare questa eccezionale esposizione. A guidare lui e la sua famiglia ...

pinkcrafts_ : @gyuiwy Mine leonardo de caprio liam payne - gyubano : @gyuiwy mine leonardo di caprio zayn malik - FraLauricella : ???#Film oggi in #TV ??#Cinema in SECONDA SERATA 23,07 mediaset20 Inception di Christopher Nolan con Leonardo Di Cap… - nolinguistik : @lonelystarsssss Leonardo Di Caprio - quareidfacias : I miei frate fuori come ombrelli nell'atrio affogo nel mio drink come Leonardo di Caprio Passaporto rouge valido pe… -