Le gocce | i pannolini sporchi e il biberon | così è morta la piccola Diana

Tp24

... antibiotici antiemorragici, antidolorifici, medicazioni per ustioni,per gli occhi, pannoloni,e traverse) e alimenti confezionati in scatola. Al termine della consulenza sarà ...... antibiotici antiemorragici, antidolorifici, medicazioni per ustioni,per gli occhi, pannoloni,e traverse) e alimenti confezionati in scatola Al termine della consulenza sarà ... Rifiuti. Riprende col contagocce la raccolta, ma l'emergenza non è finita