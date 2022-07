Immissioni in ruolo docenti 2022: avvisi USR. Aggiornato con Lombardia: per le GaE istanze fino al 25 luglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà su istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 luglio 2022)inanno scolastico/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà suon line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo .

ProDocente : Immissioni in ruolo 2022/23, in Veneto pubblicati gli esiti della prima fase: ora si parte con la scelta delle sedi - AniefTorino : Si comunica che sul sito istituzionale dell’USR Piemonte è stata pubblicata la notizia “Immissioni in ruolo a.s. 20… - zazoomblog : Immissioni in ruolo docenti 2022: avvisi USR e date. Aggiornato con Toscana Molise Lazio Piemonte Puglia -… - ProDocente : Immissioni in ruolo 2022, cosa accade dopo la fase 2: indicazioni e consigli [VIDEO] - lacittanews : Di redazione Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: le procedure saranno telematiche,… -