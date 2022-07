sportli26181512 : Ex Genoa: Amiri cambia squadra?: Il trequartista Nadiem Amiri, l'anno scorso in prestito al Genoa, potrebbe lasciar… -

Calciomercato.com

Cerca talento ancora in Germania il, che dopo l'arrivo lo scorso anno didal Bayern Leverkusen vorrebbe un altro centrocampista di qualità: stavolta l'obiettivo è Selim Amallah, trequartista classe 1996 che vanta 68 presenze ...In alternativa, interesse per Nadiemdel Bayer Leverkusen, reduce dal prestito al. Ore 10:22 - Rudi Garcia in Arabia Saudita: allenerà l'Al - Nassr per 5,6 milioni A poco più di un anno ... Ex Genoa: Amiri cambia squadra | Mercato A metà della preparazione estive delle due squadre genovesi, facciamo il punto della situazione. SAMPDORIA – La ancora non certa cessione della Sampdoria influisce anche sulle operazioni di mercato. L ...Calciomercato Genoa: la dirigenza rossoblù vuole piazzare il colpo Amallah, trequartista marocchino dello Standard Liegi, in uscita Caso che accetta il passaggio al Frosinone ...