DIRETTA F1, GP Le Castellet 2022 LIVE: Sainz e Leclerc staccano Verstappen e le Mercedes (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CARLOS Sainz PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 17.43 Norris si mette in sesta posizione a 1.080 da Sainz, mentre Verstappen in un team radio si lamenta di “tremendo sottosterzo” sulla sua RB18 17.42 Russell migliora e sale al quarto posto a 764 millesimi da Sainz, ottimo crono per lui, Perez è 17° a 2.252 17.41 Ora vedremo tra quanto inizieranno le simulazioni di passo gara, molto importanti in vista di domenica e gli oltre 50° sull’asfalto 17.40 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Carlos Sainz Ferrari1:32.527 2 2 Charles Leclerc Ferrari+0.101 3 3 Max Verstappen Red Bull Racing+0.550 2 4 Lewis HAMILTON ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACARLOSPENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 17.43 Norris si mette in sesta posizione a 1.080 da, mentrein un team radio si lamenta di “tremendo sottosterzo” sulla sua RB18 17.42 Russell migliora e sale al quarto posto a 764 millesimi da, ottimo crono per lui, Perez è 17° a 2.252 17.41 Ora vedremo tra quanto inizieranno le simulazioni di passo gara, molto importanti in vista di domenica e gli oltre 50° sull’asfalto 17.40 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 CarlosFerrari1:32.527 2 2 CharlesFerrari+0.101 3 3 MaxRed Bull Racing+0.550 2 4 Lewis HAMILTON ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : Alle 14 LIVE la prima sessione di libere del #FrenchGP: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in s… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? Dal FLOOR FENCE al DEVIATORE Tutti gli AGGIORNAMENTI - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: ?? Dal FLOOR FENCE al DEVIATORE Tutti gli AGGIORNAMENTI - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 45 minuti di #PL2 #FP2 #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -