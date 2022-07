Covid Italia, Pregliasco: “Forse raggiunto il picco” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Probabilmente siamo arrivati all’apice” e il picco di questa ondata estiva di Covid-19 è stato raggiunto. Ma “si vedrà Forse la prossima settimana o fra 2, perché di picco toccato si può parlare solo quando c’è un’effettiva discesa”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, commentato i dati del monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. “E’ chiaro che, come abbiamo visto in tutte le precedenti ondate di Covid, i casi gravi e anche i decessi continueranno a esserci”, perché la discesa di ricoveri e morti arriva “con quel ritardo di 2-3 settimane che ormai conosciamo – ribadisce il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – legato all’insorgenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “Probabilmente siamo arrivati all’apice” e ildi questa ondata estiva di-19 è stato. Ma “si vedràla prossima settimana o fra 2, perché ditoccato si può parlare solo quando c’è un’effettiva discesa”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’Università Statale di Milano, commentato i dati del monitoraggio settimanale Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. “E’ chiaro che, come abbiamo visto in tutte le precedenti ondate di, i casi gravi e anche i decessi continueranno a esserci”, perché la discesa di ricoveri e morti arriva “con quel ritardo di 2-3 settimane che ormai conosciamo – ribadisce il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – legato all’insorgenza ...

fattoquotidiano : Covid, l’Unione Europea ai ministri della Salute: “Investite in sistemi di ventilazione nelle aule”. L’Italia? È gi… - fattoquotidiano : Gli effetti sono stati dirompenti e si sono fatti sentire in tutta Italia ma soprattutto nel Sud e nelle regioni de… - Giorgiolaporta : @OfficialTozzi Non tutti i non vaccinati sono #NoVax. Se hai fatto 45 #vaccini e non fai quello contro il #Covid, n… - MauroLcc1955 : RT @AStramezzi: Lucido articolo di Marco Pozzi, da leggere: Covid, Draghi diceva: 'O ti vaccino o muori' e 'Il Green Pass è un successo'.… - telodogratis : Covid Italia, Pregliasco: “Forse raggiunto il picco” -