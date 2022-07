Barbara d’Urso e Stefania Orlando: cala l’imbarazzo, cosa è successo (Di venerdì 22 luglio 2022) Stefania Orlando ammette di essersi sentita in imbarazzo nei confronti di Barbara d’Urso, c’entra La Pupa e il Secchione Show. Leggi su comingsoon (Di venerdì 22 luglio 2022)ammette di essersi sentita in imbarazzo nei confronti di, c’entra La Pupa e il Secchione Show.

g1orjia : RT @carmelita_ooc: io sono una dottoressa non sono mica barbara d'urso - Aver_celo : @inotg_inot59 @fattoquotidiano @scannavo Zingaretti che in ultimo si è ridotto ad andare da Barbara D'Urso. Bello q… - fortuduck : RT @carmelita_ooc: io sono una dottoressa non sono mica barbara d'urso - LuciaCascione : Momento di realizzazione, alla fine è colpa dei geni. 'mia madre è un t-rex nel corpo di Luciana Littizzetto', l'ho… - p0liedrico : RT @carmelita_ooc: io sono una dottoressa non sono mica barbara d'urso -