Atalanta, TMW: “Vertice con Pagliuca per Andrea Pinamonti” (Di venerdì 22 luglio 2022) Atalanta Pinamonti- L’Atalanta continua la sua preparazione atletica nel ritiro, nel frattempo il mister Gasperini, attende qualche rinforzo in attacco, facendo attenzione alle uscite. L’obbiettivo numero uno del mercato bergamasco è Andrea Pinamonti, visto il defilamento del Monza dopo l’acquisto di Petagna, dal Napoli. Il nuovo co-charmain dell’Atalanta, Steve Pagliuca, è attivissimo sul mercato dopo aver preso Ederson e aver riscattato Demiral dalla Juventus. Nelle prossime giornate si svolgerà un Vertice di mercato tra gli agenti atalantini e l’Inter che, per l’attaccante Italiano, chiede circa 20 milioni di euro. La dirigenza Atalantina punta a un prestito con diritto di riscatto, formula che i nerazzurri ancora non prendono in considerazione ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 22 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione atletica nel ritiro, nel frattempo il mister Gasperini, attende qualche rinforzo in attacco, facendo attenzione alle uscite. L’obbiettivo numero uno del mercato bergamasco è, visto il defilamento del Monza dopo l’acquisto di Petagna, dal Napoli. Il nuovo co-charmain dell’, Steve, è attivissimo sul mercato dopo aver preso Ederson e aver riscattato Demiral dalla Juventus. Nelle prossime giornate si svolgerà undi mercato tra gli agenti atalantini e l’Inter che, per l’attaccante Italiano, chiede circa 20 milioni di euro. La dirigenza Atalantina punta a un prestito con diritto di riscatto, formula che i nerazzurri ancora non prendono in considerazione ...

serie_a24 : #Atalanta, TMW: “Vertice con Pagliuca per Andrea Pinamonti” - infoitsport : Atalanta, TMW: “Vertice con Pagliuca per Andrea Pinamonti” - infoitsport : TMW - Hellas Verona, ai dettagli la trattativa per Alessandro Cortinovis dell'Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Hellas Verona, ai dettagli la trattativa per Alessandro Cortinovis dell'Atalanta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Hellas Verona, ai dettagli la trattativa per Alessandro Cortinovis dell'Atalanta -