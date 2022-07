Allegri: «Alla Juve sono arrivati giocatori importanti. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto» (Di venerdì 22 luglio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa dall’America, dove la squadra è in tournée. “La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”. Continua: “Di Maria e Pogba sono straordinari, Abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo valutare. sono molto contento dell’arrivo di Bremer, giocatore fisico ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Il tecnico dellantus, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa dall’America, dove la squadra è in tournée. “Lantus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni,ildilo”. Continua: “Di Maria e Pogbastraordinari,un giovane come Gatti e poi cialtri giovani che devo valutare.molto contento dell’arrivo di Bremer, giocatore fisico ...

