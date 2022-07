Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

SULL'A24 TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA SUL RACCORDO CODE TRA PONTINA E APPIA IN ESTERNA. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SULL'AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO DIREZIONE CIVITAVECCHIA RICORDIAMO CHE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S – LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S15 ACILIA-PRIRAMIDE