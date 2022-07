“Ti aspettiamo”. Bianca Atzei è incinta: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 21 luglio 2022) Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti sono in attesa del loro primo figlio, o figlia. A lungo la coppia ha cercato di allargare la famiglia: da tempo, hanno coltivato questo sogno e desiderio. Dall’indiscrezione, condivisa da Pipol, si è giunti all’ufficializzazione in meno di poche ore: la Atzei ha voluto condividere la lieta novella su Instagram, scrivendo parole dolcissime in merito. Dopo purtroppo l’aborto spontaneo, reso noto a ottobre del 2021, Bianca e Stefano stanno finalmente per diventare genitori. In aggiornamento Visualizza questo post su Instagram Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022)e il compagno Stefano Corti sono in attesa del loro primo figlio, o figlia. A lungo la coppia ha cercato di allargare la famiglia: da tempo, hanno coltivato questo sogno e desiderio. Dall’indiscrezione, condivisa da Pipol, si è giunti all’ufficializzazione in meno di poche ore: laha voluto condividere la lieta novella su, scrivendo parole dolcissime in merito. Dopo purtroppo l’aborto spontaneo, reso noto a ottobre del 2021,e Stefano stanno finalmente per diventare genitori. In aggiornamento Visualizza questo post su

Mirkosway74 : @distefanoTW Anch'io ho la stessa sensazione, purtroppo quando le storie sono troppo belle, quasi sempre non sono v… - MMassy86 : @86_longo Questa cosa può essere vista anche in maniera positiva, si vuole chiudere e magari c'è la possibilità di… - giuliosimonett2 : @AlfredoPedulla Aspettiamo l fumata bianca - CCIAARIVLIG : RT @TurismoLiguria: Domani sera notte bianca a Sarzana con gli Autogol???? Vi aspettiamo numerosi per una serata in compagnia di grandi ospit… - PatriziaOrlan11 : RT @TurismoLiguria: Domani sera notte bianca a Sarzana con gli Autogol???? Vi aspettiamo numerosi per una serata in compagnia di grandi ospit… -