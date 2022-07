(Di giovedì 21 luglio 2022) Un uomo che ha intrapreso un progetto di modifica del corpo per diventare un “o nero” ha parlato del lato oscuro della sua estremazione: la difficoltà nel trovare. Anthony Loffredo, questo il nome del “” che ha raccontato il suo processo di modifica su Instagram, è facilmente riconoscibile tra la folla: il suo corpo è interamente ricoperto discuri e sfoggia diversi impianti, tra cui sulla testa e sulle braccia, oltre ad avere i bulbi oculari iniettati di inchiostro e la lingua biforcuta. Di orgine francese, Loffredo ha iniziato a creare il suo look da rettile all’età di 27 anni e nell’arco di sette anni è riuscito a raccogliere 1,2 milioni di follower sui social. Ora, nonostante abbia contemplato ancora più interventi chirurgici e modifiche ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Tatuaggi e operazioni, si trasforma in 'Black Alien', poi la beffa: «Non trovo lavoro, le persone mi giudicano» - leggoit : Tatuaggi e operazioni, si trasforma in 'Black Alien', poi la beffa: «Non trovo lavoro, le persone mi giudicano» -

leggo.it

Alieni in fondo all'Oceano Cosa si scopre su quella roccia nel Golfo Persico 'Ha troppi, il suo aspetto spaventa i bambini', maestro d'asilo viene cacciato dalla scuola La difficoltà a ...... con numerosisull' emitorace ed il braccio sinistro, vestito solo con pantaloncini e ... Allo stato in attesa dell' esito delleautoptiche e di ulteriori approfondimenti di ... Tatuaggi e operazioni, si trasforma in Black Alien, poi la beffa: «Non trovo lavoro, le persone mi giudicano» Un uomo che ha intrapreso un progetto di modifica del corpo per diventare un "alieno nero" ha parlato del lato oscuro della sua estrema trasformazione: la difficoltà ...Blizzard Entertainment ha lanciato una campagna marketing decisamente originale per Diablo 4: scopriamola in questa notizia.