Selvaggia Roma è incinta, chi è il fidanzato Luca Teti (Di giovedì 21 luglio 2022) Negli ultimi mesi Selvaggia Roma ha raggiunto la notorietà per aver partecipato nel 2017 al programma Temptation Island in coppia con l'ex fidanzato Francesco Chiofalo, ha condiviso sui social le foto del nuovo amore. Si tratta del 27enne Luca Teti che ha già un figlio da una relazione precedente. Una storia che si è rivelata subito seria per Selvaggia che adesso ha annunciato la dolce attesa. In un video social la Roma ha condiviso i momenti più belli degli ultimi mesi, dall'ecografia al test positivo, mostrando anche il pancino. Ecco le parole con cui ha annunciato la gravidanza. "Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto.Sei l'amore della mia vita. Mi auguro che la vita ...

