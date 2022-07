Scherma | spada femminile a squadre in tv oggi | canale | orario e diretta streaming Mondiali Il Cairo 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tutto pronto per gli assalti del tabellone principale dellaaide Ildi, in programma dal 15 al 25 luglio. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con le azzurre Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 italiane di giovedì 21 luglio con quarti di finale e semifinali, mentre le finali per terzo e primo posto sono previste alle ore 15.30 e 17.30 rispettivamente. Di seguito, le informazioni per seguire tutti gli assalti di giornata. SEGUI IL LIVE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIEREE TV – Tutti gli assalti di ...