Scherma | Mondiali 2022 | gli sciabolatori azzurri sono di bronzo! Germania battuta in rimonta per 45-42 | Oro alla Corea del Sud

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, vede completarsi oggi, giovedì 21 luglio, nell’ambito della quarta giornata di finali deidi, il torneo della sciabola a squadre maschile, con Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo (riserva in finale) che nella sfida per il bronzo contro lavincono per 45-42. Luigi Samele vince 5-4 il primo assalto contro Raoul Bonah, poi Matyas Szabo porta avanti laper 8-10 dopo la sfida con Pietro Torre. Il primo strappo tedesco arriva con lo 0-5 rifilato da Lorenz Kempf a Luca Curatoli, poi Bonah rende una stoccata a Torre per il 14-20, ma l’allungo teutonico si fa netto col 2-5 di Kempf a Samele per il 16-25. Serve l’impresa e Curatoli riporta in linea di galleggiamento l’Italia, passando addirittura a condurre dopo il 14-4 ai danni ...

A tre anni da Budapest 2019 , l' Italia a Il Cairo torna sul podio mondiale della spada femminile con un bellissimo argento, che fa seguito al bronzo di tre anni fa nella capitale ungherese e al ...Prosegue dunque la lunga astinenza da oro per l'Italia nella. Considerando i2019, le Olimpiadi di Tokyo 2020 (disputate nel 2021) e la rassegna iridata in corso, il Bel Paese ha ...L'Italia della spada femminile ha perso solo in finale dalla Corea del Sud, mentre quella della sciabola maschile ha avuto la meglio sulla Germania nella sfida per il gradino più basso del podio.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.07: Nella spada femminile oro per la Corea del Sud, argento per l'Italia e bronzo per la Polonia. Nel fioretto maschile oro per la Crea del Sud, argento pe ...