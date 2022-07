Roma | delisting ad un passo | obiettivo 95% vicino

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Romolus and Remus Investment LLC informa che, nella giornata di oggi, sono state portate in Opa circa tre milioni di azioni, arrivando in questo modo al 94,6%. L’del 95% è sempre piùma il tempo stringe!“, è la nota dellain vista di una giornata che sarà decisiva. “A meno di ventiquattro ore al termine dell’OPA, fissato venerdì 22 luglio, sul mercato sono ancora disponibili circa 33 milioni di azioni: ne bastano solo poco più di 2 milioni per trasformare l’assist in gol! Vendi le tue azioni ora“. Romolus and Remus Investment LLC hanno inoltre confermato che non ci saranno altre proroghe dei tempi d’Opa, che scadrà domani, venerdì 22 luglio e non ci saranno altri rialzi di prezzo, che non supererà 0.45 per azione. SportFace.