Palermo | scoperta casa di riposo lager Sei le persone indagate

(Di giovedì 21 luglio 2022)di: vessazioni, minacce e violenze fisiche per gli ospiti. Sei leI finanzieri del comando provinciale dihanno scoperto aunadi, dove gli anziani degenti erano costretti a soggiornare in situazioni precarie. Secondo quanto emerso dalle indagini, presso ladi«Il Giardino delle Strelizie» di viale Lazio a, gli ospiti venivano legati al letto o alla sedia a rotelle, subivano violenze fisiche, minacce di morte e offese continue. Inoltre, le Fiamme gialle hanno scoperto, grazie alle intercettazioni ambientali, altri soprusi nei ...

Poi ci fu ladel covo di via Pecori Giraldi e l'identificazione dei nuovi interessi mafiosi su. "Follow the money", segui le tracce che lascia il denaro. Il ritrovamento, nel maggio ...... nel valutare il gravissimo quadro probatorio raccolto dalla Procura della Repubblica sulla base del lavoro svolto dagli investigatori del Nucleo di Polizia economico - finanziaria di, ha ...Palermo, scoperta casa di riposo lager: vessazioni, minacce e violenze fisiche per gli ospiti. Sei le persone indagate ...I pazienti venivano legati per ore a letti e sedie a rotelle. Venivano anche somministrati farmaci in misura superiore alle prescrizioni dei medici ...