Mosca riapre i rubinetti del gas con la Germania. Nord Stream torna in funzione: consegne al 40% (Di giovedì 21 luglio 2022) La Russia riapre i rubinetti del gas con l’Europa. Mosca ha ripreso le consegne attraverso il gasdotto tedesco-russo Nord Stream 1. Dopo i lavori di manutenzione durati circa 10 giorni. Il gasdotto è stato riavviato, ha reso noto un portavoce all’agenzia di stampa Afp. Mosca riapre i rubinetti di gas con la Germania “Sta funzionando», ha detto il portavoce di Nord Stream, senza specificare la quantità di gas consegnata. Il governo tedesco temeva che il gasdotto non sarebbe stato riaperto da Mosca dopo i lavori programmati. Lo ha confermato alla Dpa un portavoce della società. La consegna era stata sospesa per dieci giorni e l’11 luglio i flussi erano stati totalmente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) La Russiadel gas con l’Europa.ha ripreso leattraverso il gasdotto tedesco-russo1. Dopo i lavori di manutenzione durati circa 10 giorni. Il gasdotto è stato riavviato, ha reso noto un portavoce all’agenzia di stampa Afp.di gas con la“Sta funzionando», ha detto il portavoce di, senza specificare la quantità di gas consegnata. Il governo tedesco temeva che il gasdotto non sarebbe stato riaperto dadopo i lavori programmati. Lo ha confermato alla Dpa un portavoce della società. La consegna era stata sospesa per dieci giorni e l’11 luglio i flussi erano stati totalmente ...

