Marracash sabato 23 luglio al Festival di Majano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Conto alla rovescia per il via aldi, rassegna fra le più amate del Nordest e non solo, che dal 22al 15 agosto attirerà decine di miglia di persone nel centro collinare in provincia di Udine. Star assoluta del primo fine settimana di festeggiamenti, evento fra i più attesi dell’estate musicale italiana, sarà senz’altro il “Persone Tour” di, “king” del rap italiano, fresco vincitore della Targa Tenco per il miglior album dell’anno con “Noi, loro, gli altri”.salirà sul grande palco dell’Area Concerti23. Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, il 12è finalmente partito uno dei tour più attesi degli ultimi anni:è pronto a portare live ...

brahimiano : martedì lazza sabato marracash, sto godendo - lisadagliocchib : RT @UgoBaroni: Marracash Stasera Sabato #16luglio Piazza Napoleone Lucca Summer Festival 2022 #LSF22 #Marracash #LSF #LuccaSummerFestiv… - UgoBaroni : Marracash Stasera Sabato #16luglio Piazza Napoleone Lucca Summer Festival 2022 #LSF22 #Marracash #LSF… - UgoBaroni : Pronti per il Concerto di Stasera Marracash Sabato #16luglio Piazza Napoleone Lucca Summer Festival 2022 Foto… - Alex02289148 : @Laurazepam65 @marracash Se ci facciamo condizionare dalla massa. Ma se siamo sempre noi stessi questo non succede. Buon sabato Laura -

Il Friuli

salirà sul grande palco dell'Area Concerti23 luglio. Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, il 12 luglio è finalmente partito uno dei tour più attesi degli ...... a Scampia8 ottobre 2022. Uno spettacolo unico, totalmente inedito dove il rap vivrà nella ... che vedrà esibirsi, oltre a Madame, anche ERNIA, FIBRA, GEOLIER, GUÈ e, supportati dal dj ... Marracash star del primo weekend del Festival di Majano Conto alla rovescia per il via al Festival di Majano, rassegna fra le più amate del Nordest e non solo, che dal 22 luglio al 15 agosto attirerà decine di miglia di persone nel centro collinare in prov ...Sabato 8 ottobre in piazza Ciro Esposito, a pochi passi delle iconiche Vele di Scampia a Napoli, per la prima volta Red Bull 64 Bars - format culto del rap nella sua forma più pura - arriva nelle stra ...