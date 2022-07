LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: si parte! Froome e Caruso positivi al Covid (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Oltre a Caruso e Froome, non è partito per la tappa odierna anche Imanol Erviti (Movistar Team). 13.41 Il gruppo sta per riprendere Van Aert e Powless. 13.38 Con il belga c’è Neilson Powless (EF Education-EasyPost). 13.38 E tanto per cambiare parte subito Wout Van Aert (Jumbo-Visma). 13.37 INIZIA UFFICIALMENTE LA 18MA TAPPA DEL Tour DE France 2022! BUON DIVERTIMENTO! 13.36 Da segnalare anche il ritiro di Chris Froome (Israel – Premier Tech). Anche il britannico è risultato positivo prima dell’inizio della tappa odierna. 13.33 I corridori hanno iniziato da qualche minuto il tratto di trasferimento. 13.30 Vedremo poi se Geraint Thomas stavolta reggerà il ritmo dei due protagonisti principali di questa Grand ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Oltre a, non è partito per la tappa odierna anche Imanol Erviti (Movistar Team). 13.41 Il gruppo sta per riprendere Van Aert e Powless. 13.38 Con il belga c’è Neilson Powless (EF Education-EasyPost). 13.38 E tanto per cambiare parte subito Wout Van Aert (Jumbo-Visma). 13.37 INIZIA UFFICIALMENTE LA 18MA TAPPA DELDE! BUON DIVERTIMENTO! 13.36 Da segnalare anche il ritiro di Chris(Israel – Premier Tech). Anche il britannico è risultato positivo prima dell’inizio della tappa odierna. 13.33 I corridori hanno iniziato da qualche minuto il tratto di trasferimento. 13.30 Vedremo poi se Geraint Thomas stavolta reggerà il ritmo dei due protagonisti principali di questa Grand ...

