Lazio | Pedro | «Vincere lo scudetto non è impossibile»

(Di giovedì 21 luglio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo Intervistato da DAZN nel corso dello speciale dedicato al ritiro di Auronzo,ha dichiarato: NUOVA– «Lo scorso anno abbiamo lavorato sulle idee di Maurizio Sarri, ma non è stato facile. Tanti giocatori erano nuovi ed era difficile da capire. Adesso partiamo con un altro punto di riferimento». OBIETTIVO – «L’unica cosa che voglio èqualche trofeo con questa maglia perché ho vinto ovunque e mi manca qui.il campionato non è una cosa così, sappiamo che è difficile perché ci sono tante squadre forti. Ma dobbiamo lavorare e fare le cose fatte bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : #Pedro lancia la sfida: lo Scudetto con la #Lazio ?? - OfficialSSLazio : ???????????????????? ?? ? La doppietta di Pedro e le reti di Immobile, Zaccagni e Basic: la Lazio vince per 5-0 contro il Deka… - simone_410 : RT @GoalItalia: #Pedro lancia la sfida: lo Scudetto con la #Lazio ?? - enricoI00 : RT @GoalItalia: #Pedro lancia la sfida: lo Scudetto con la #Lazio ?? - MaSte92_ : RT @GoalItalia: #Pedro lancia la sfida: lo Scudetto con la #Lazio ?? -

... Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Marcos Antonio, Milinkovic - Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile,. LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla diretta......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) (Getty Images) tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: ...Una scommessa da 1.573 metri. A tanto ammonta l'altitudine sul livello del mare del Monte Agudo, dove Patric ha promesso oggi di recarsi se la Lazio vincerà l'Europa League. Il difensore biancoceleste ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...