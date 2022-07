Lascia figlia di 18 mesi a casa sei giorni, torna e la trova morta. La madre fermata per omicidio volontario (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha Lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, l'ha trovata morta. La donna, 37 anni, è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Hato per seila sua bambina di un anno e mezzo da sola aa Milano e quando èta, l'hata. La donna, 37 anni, è statacon l'accusa di...

Agenzia_Ansa : Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri matti… - repubblica : Milano, lascia la figlia di un anno e mezzo da sola per sei giorni in casa e la trova morta: fermata 37enne - GualcoGabriella : RT @007Vincentxx: Brutta stronza ti auguro il peggio #Milano, lascia la figlia di 18 mesi a casa da sola per sei giorni: la trova morta @… - bizcommunityit : Lascia la figlia in casa per 6 giorni: morta la piccola, mamma arrestata per omicidio - blogsicilia : ?? #Milano. Lascia la figlia di 18 mesi da sola in casa per 6 giorni e la trova morta. La ricostruzione e le parole… -