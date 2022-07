La Serie A punta sul progetto radio: «Valuteremo i partner» (Di giovedì 21 luglio 2022) La Lega Serie A punta sul progetto radio tv. Nel corso dell’assemblea dei club di oggi, infatti, tra i temi trattati è rientrato anche il progetto della radio, svelato nelle scorse settimane e per cui la Lega sta continuando a lavorare. “Per il progetto radio tv si è valutata l’opportunità di partire con una procedura Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) La Legasultv. Nel corso dell’assemblea dei club di oggi, infatti, tra i temi trattati è rientrato anche ildella, svelato nelle scorse settimane e per cui la Lega sta continuando a lavorare. “Per iltv si è valutata l’opportunità di partire con una procedura Calcio e Finanza.

