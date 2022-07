La monaca Jeong Kwan ospite dell’Istituto Culturale Coreano (Di giovedì 21 luglio 2022) Torna in Italia la monaca Jeong Kwan, volto di Chef’s Table su Netlflix e vincitrice dell’Icon Award per l’edizione 2022 dei 50 migliori ristoranti dell’Asia. ospite dell’Istituto Culturale Coreano – ente che si occupa di promuovere la cucina coreana nel territorio italiano – Jeong Kwan realizzerà nel nostro Paese una serie di incontri con chef, scuole di cucina e corsi aperti al pubblico. “Io comunico con il mondo tramite il cibo templare buddista. Sono stata in Italia nel 2019 grazie all’Istituto Culturale Coreano e sono molto felice di tornare quest’anno. Nei miei incontri racconterò la filosofia della cucina templare buddista attraverso il Baru Gongyang e le ricette a cui sono molto legata” racconta la monaca. GLI INCONTRI E I ... Leggi su funweek (Di giovedì 21 luglio 2022) Torna in Italia la, volto di Chef’s Table su Netlflix e vincitrice dell’Icon Award per l’edizione 2022 dei 50 migliori ristoranti dell’Asia.– ente che si occupa di promuovere la cucina coreana nel territorio italiano – Jeongrealizzerà nel nostro Paese una serie di incontri con chef, scuole di cucina e corsi aperti al pubblico. “Io comunico con il mondo tramite il cibo templare buddista. Sono stata in Italia nel 2019 grazie all’Istitutoe sono molto felice di tornare quest’anno. Nei miei incontri racconterò la filosofia della cucina templare buddista attraverso il Baru Gongyang e le ricette a cui sono molto legata” racconta la monaca. GLI INCONTRI E I ...

