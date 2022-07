La Bce alza i tassi e lancia lo scudo anti-spread (Di giovedì 21 luglio 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento e ha approvato lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Tpi), il cosiddetto scudo anti-spread.Era dal 2011 che non veniva deciso un rialzo dei tassi. Nel dettaglio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente allo 0,50%, allo 0,75% e allo 0%, con effetto dal 27 luglio.La decisione del Consiglio direttivo è legata all'aumento dell'inflazione e conta sul maggiore sostegno dello scudo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innre di 50 punti base i tredi interesse di riferimento e ha approvato lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (Tpi), il cosiddetto.Era dal 2011 che non veniva deciso un rialzo dei. Nel dettaglio idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innti rispettivamente allo 0,50%, allo 0,75% e allo 0%, con effetto dal 27 luglio.La decisione del Consiglio direttivo è legata all'aumento dell'inflazione e conta sul maggiore sostegno dello...

