Kim - Napoli, Gazzetta: contratto di oltre 100 pagine! Si valuta durata 3 o 5 anni con clausola rescissoria (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo conferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , ma per l'ufficialità serve ancora ...ed eventuale clausola rescissoria che il club azzurro vorrebbe inserire nell'accordo CalcioNapoli24.it è ... Leggi su calcionapoli24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo conferma l'edizione odierna delladello Sport , ma per l'ufficialità serve ancora ...ed eventualeche il club azzurro vorrebbe inserire nell'accordo Calcio24.it è ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, l'allenatore del @Fenerbahce conferma la cessione di #Kim - liumonti : Con un portiere alternativo a Meret, Kim in difesa e Simeone (se Petagna va al Monza), il #Napoli è completo - non… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Juve in top class ??#Dybala: 'Daje #Roma' ??#Kim al #Napoli: c… -