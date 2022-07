Kharkiv, il padre non lascia la mano del figlio ucciso a 13 anni (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo scatto simbolo mostra l'uomo seduto accanto al corpo del ragazzo che ha dovuto riconoscere e che ora è coperto. Accanto a lui una poliziotta che cerca di aiutarlo Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo scatto simbolo mostra l'uomo seduto accanto al corpo del ragazzo che ha dovuto riconoscere e che ora è coperto. Accanto a lui una poliziotta che cerca di aiutarlo

