Kate Middleton, George compie 9 anni: va a lavorare e viene bacchettato (Di giovedì 21 luglio 2022) Kate Middleton e William festeggiano i 9 anni del loro primogenito e futuro Re, George, che è nato infatti il 22 luglio 2013. In questi mesi estivi è stato il vero protagonista della famiglia, anche se suo fratello Louis ha tentato di tutto per metterlo in ombra e soprattutto rubare l’attenzione della mamma. Ma il destino di George è molto più complicato e ha molto più peso rispetto agli altri piccoli di casa Cambridge, sebbene sua sorella Charlotte non gli risparmia bacchettate e sgridate per farlo rientrare nei ranghi. Kate Middleton, i 9 anni di George I dettagli della festa di compleanno per George non sono noti. A dir la verità non è nemmeno molto chiaro dove si trovino Kate ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022)e William festeggiano i 9del loro primogenito e futuro Re,, che è nato infatti il 22 luglio 2013. In questi mesi estivi è stato il vero protagonista della famiglia, anche se suo fratello Louis ha tentato di tutto per metterlo in ombra e soprattutto rubare l’attenzione della mamma. Ma il destino diè molto più complicato e ha molto più peso rispetto agli altri piccoli di casa Cambridge, sebbene sua sorella Charlotte non gli risparmia bacchettate e sgridate per farlo rientrare nei ranghi., i 9diI dettagli della festa di compleanno pernon sono noti. A dir la verità non è nemmeno molto chiaro dove si trovino...

VanityFairIt : Qualunque sia il modello, l'altezza o il colore, le iconiche scarpe in corda, emblema fashion dell'estate, conquist… - kopp_co : #Giovedì Il principe William, Kate Middleton premierà #EarthshotPrize2022 a #Boston come una bella Duchessa e un de… - VanityFairIt : Code pratiche e d'effetto, chignon scenografici e raccolti tenuti sotto controllo. Qualche idea per sfidare le alte… - GiornalismoI : Kate Middleton segnata da una domanda di George e Charlotte: “Sento che questa pesante responsabilità pesa…” Inter… - lucianadc90 : Invece se potessi scegliere un armadio sarei indecisa tra quello di Alexa Chung/Kate Middleton anzi un buon mix delle due andrebbe bene -