Italia vecchia e decrepita: elezioni a babbo morto? (Di giovedì 21 luglio 2022) I tempi di indizione delle elezioni, di insediamento delle nuove Camere e quindi della nascita di un nuovo governo sono 'giurassici' e confliggono in maniera drammatica con le emergenze del momento. Ma così è, e in attesa delle decisioni di Draghi e quindi di fine anticipata della legislatura, il nuovo esecutivo si insedierebbe in autunno

