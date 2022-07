Inler rivela | “Il giocatore arriverà a Napoli | ho avuto contatti con la dirigenza”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 luglio 2022) Gökhan, ex centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal. Lo svizzero ha analizzato il momento azzurro e ha svelato un retroscena di mercato relativo a Kim Min-Jae, difensore sudcoreano, che potrebbe essere il prossimo acquisto azzurro. Kim Min-Jae (FOTO – Getty Images) Di seguito le sue parole: Da cosa dipende questo umore sottotono dei tifosi? “Ilè cresciuto tanto. Dal primo anno in Serie A ad oggi è sempre cresciuto e ha sempregiocatori forti. Anche dopo Maradona ci sono state leggende come Hamsik, Mertens e Koulibaly. I tifosi vogliono vincere ed è giusto così. È il calcio. Si deve sempre lavorare per migliorare”. Quanto è importante mentalmente capire quanto pesa la maglia azzurra? ...