Il matrimonio della carabiniera con la compagna: Elena in alta uniforme e il picchetto d'onore (Di giovedì 21 luglio 2022) Lei è vicebrigadiere in servizio al Radiomobile Cassia di Roma, la moglie Claudia imprenditrice. È la prima volta per una donna dell'Arma. Le nozze a Cefalù. Festa la sera con i fuochi d’artificio Leggi su corriere (Di giovedì 21 luglio 2022) Lei è vicebrigadiere in servizio al Radiomobile Cassia di Roma, la moglie Claudia imprenditrice. È la prima volta per una donna dell'Arma. Le nozze a Cefalù. Festa la sera con i fuochi d’artificio

repubblica : Il matrimonio della carabiniera con la compagna, i colleghi in alta uniforme le fanno passare sotto un ponte di sci… - repubblica : All'Arena di Verona la proposta di matrimonio è sul palco: la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni dice sì a… - rtl1025 : ??'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con @Totti è finito. Il percorso della separazion… - FrancescoAldri2 : RT @repubblica: Il matrimonio della carabiniera con la compagna, i colleghi in alta uniforme le fanno passare sotto un ponte di sciabole [d… - TV2000it : RT @TV2000it: Proposta di #matrimonio fra étoile della #danza sul palco @arenadiverona Al Bolle and friends, il primo ballerino @teatroal… -