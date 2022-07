Guenda Goria dimessa dall' ospedale | il messaggio commovente | ' Grazie a chi mi ha donato la vita e a chi me l' ha salvata'

infoitcultura : Guenda Goria dimessa dall’ospedale: come sta ora - infoitcultura : Guenda Goria lascia l'ospedale e torna a casa con il fidanzato Mirko Gancitano che la tiene per mano - infoitcultura : Guenda Goria dopo l’operazione: “Io fatta fuori da tanti progetti” - AngoloDV : Guenda Goria attaccata da Selvaggia Roma: svelato il motivo #guendagoria #selvaggiaroma #angolodellenotizie #gfvip… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il fidanzato di Guenda Goria punge Selvaggia Roma dopo l'annuncio della sua gravidanza -

è ufficialmente tornata a casa, dopo il ricovero d'urgenza in ospedale a causa di una gravidanza extrauterina . La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoha voluto condividere sui ...Di recenteha vissuto un vero e proprio dramma, poichè dopo il ricovero in ospedale d'urgenza per aver avuto una gravidanza extrauterina è stata operata. Oggi l'ex gieffina ha rotto il silenzio con ...Guenda Goria è ufficialmente tornata a casa, dopo il ricovero d'urgenza in ospedale a causa di una gravidanza extrauterina. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha ...L'operazione cui è stata sottoposta Guenda Goria è solo l'ennesima cattiva notizia dell'anno per lei ed il suo fidanzato ...