Governo, Berlusconi “Noi leali, non abbiamo nessuna responsabilità” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento 5 Stelle, in profonda crisi di consenso, ha abbandonato la maggioranza che sosteneva il Governo Draghi. Noi non abbiamo nessuna responsabilità di quello che è successo. Pensavamo di andare avanti ancora con un Governo condotto da Mario Draghi fino a fine legislatura, cioè fino ad aprile-maggio dell'anno prossimo. Eravamo stati leali per tutto il tempo del Governo e volevamo continuare ad essere responsabili e leali”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in un'intervista al Tg2. “D'altronde ero stato io per primo – ha continuato – a proporre un Governo di unità nazionale avente come presidente del Consiglio Mario Draghi”. Per Berlusconi gli italiani ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento 5 Stelle, in profonda crisi di consenso, ha abbandonato la maggioranza che sosteneva ilDraghi. Noi nondi quello che è successo. Pensavamo di andare avanti ancora con uncondotto da Mario Draghi fino a fine legislatura, cioè fino ad aprile-maggio dell'anno prossimo. Eravamo statiper tutto il tempo dele volevamo continuare ad essere responsabili e”. Lo ha detto Silvio, leader di Forza Italia, in un'intervista al Tg2. “D'altronde ero stato io per primo – ha continuato – a proporre undi unità nazionale avente come presidente del Consiglio Mario Draghi”. Pergli italiani ...

