Genoa: preso un attaccante turco ex Lecce (Di giovedì 21 luglio 2022) In Serie B il Genoa ha praticamente definito l'arrivo dell'attaccante turco Guven Yalcin, classe 1999 ex Besiktas e Lecce. Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) In Serie B ilha praticamente definito l'arrivo dell'Guven Yalcin, classe 1999 ex Besiktas e

Rougenoir1978 : @Eamlaen @NandoPiscopo1 @Zoroback_023 Origi esempio di ennesimo giocatore preso per la volontà di venire, Messias s… - PierangeloDipal : @pap1pap Darmian ha lo stesso rendimento a dx e sx. Hanno preso bellanova invece di cambiaso,forse, perchè cagliari… - TheGreatOne1986 : RT @corradone91: Un altro prestito all'orizzonte per Eddie #Salcedo. Il nuovo #Palermo di City Football Group ha preso informazioni per l'e… - BartAprile : RT @corradone91: Un altro prestito all'orizzonte per Eddie #Salcedo. Il nuovo #Palermo di City Football Group ha preso informazioni per l'e… - _ElPrincipe22 : RT @corradone91: Un altro prestito all'orizzonte per Eddie #Salcedo. Il nuovo #Palermo di City Football Group ha preso informazioni per l'e… -